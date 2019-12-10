Информация о минировании ТЦ "Цветной" и около 20 школ в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили торговый центр "Цветной" в центре Москвы, а также около 20 школ в разных округах города и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. ТЦ "Цветной", а также порядка 20 школ проверены, взрывоопасные предметы не обнаружены. Сообщения о минировании данных объектов не соответствуют действительности", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирования" началась в Москве 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.

Ранее во вторник оперативные службы проверяли порядка 80 учреждений, объектов торговли и транспорта в столице, взрывоопасные предметы не найдены.