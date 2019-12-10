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Торговый центр "Цветной" в Москве проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Ранее в столице "заминировали" около 80 учреждений, объектов торговли и транспорта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Цветной" в центре Москвы, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Цветной". На место для проверки выехали оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник оперативные службы проверяли порядка 80 учреждений, объектов торговли и транспорта в Москве. Неизвестные "минировали" аэропорты Шереметьево и Внуково, здания Российской таможенной академии в Люберцах и Академии ФСБ, торговые центры "Вегас", "Белая Дача", "Мега" в Московской области, а также ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы и около 30 станций Московского метрополитена. Анонимное сообщение с угрозой взрыва в очередной раз поступило в Верховный суд России. Сотрудники оперативных служб и кинологи проверили данные объекты и не нашли взрывоопасных предметов, информация о минировании оказалась ложной.

Также информация о минировании проверялась в 10 районных судах Москвы. Угроза не подтвердилась, суды работают в штатном режиме. До сих пор проверяются здания 20 школ по всей столице. Многие после эвакуации отпустили учащихся по домам.

Волна "минирования" началась в Москве 28 ноября. На прошлой неделе в столице неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, школах, ТРЦ и других объектах. Все угрозы оказались ложными.

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Россия
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