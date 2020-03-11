Мэрия Москвы не согласовала митинг в центре города в честь воссоединения Крыма с Россией

"В соответствии с поручением уведомление о проведении 21 марта 2020 года с 10.00 до 15.00 митинга на улице Тверская с количеством участников до 100 тыс. человек рассмотрено. Сообщаю, что в рамках работы по предотвращению распространения на территории Москвы коронавируса, на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", а также плана действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве, введены ограничения на проведение массовых мероприятий, соответственно, заявленное публичное мероприятие не согласовывается", - говорится в документе.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Москвы не согласовали заявку на проведение митинга в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, который планировался на Тверской улице 21 марта, в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается в письме департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, находящемся в распоряжении ТАСС.

Письмо, адресованное всероссийскому добровольческому молодежному общественному движению "Волонтерская рота", подписано первым замруководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Олейником. Ранее общественное движение обратилось к мэру столицы Сергею Собянину с уведомлением о проведении митинга на Тверской улице с целью выражения общественного мнения в связи с шестой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

10 марта Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля. Мэр отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется, в связи с этим необходимо принять дополнительные oграничительные меры для защиты здоровья людей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.