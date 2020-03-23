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Распространение коронавируса нового типа

Диабетикам и астматикам в Москве также рекомендовали остаться на самоизоляции

В настоящий момент в столице зафиксировано 262 случая коронавирусной инфекции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Больные сахарным диабетом, люди с хроническими болезнями легких, в том числе астмой, и с больным сердцем в Москве должны соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

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С 26 марта до 14 апреля введут обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Кроме того, режим самоизоляции сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидситуацией, и лиц, проживающих с ними.

"Кто входит в список людей с хроническими заболеваниями? Сахарный диабет инсулинозависимый; хронические болезни легких (астма), бронхоэктазия; легочное сердце и нарушение легочного кровообращения; наличие трансплантированных органов и тканей; хроническая болезнь почек; злокачественные новообразования; перенесшие инфаркт и инсульт", - сообщили в штабе.

К группе людей, на которых не распространяется режим самоизоляции, относятся пациенты из третьей клинической группы (онкология), сотрудники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения, а также сотрудники здравоохранения.

Ранее стало известно, что в столице к настоящему моменту выявили еще более 70 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в Москве зафиксировано 262 случая. 71 случай - это люди, у которых первая проба была положительной, и они уже получают помощь. Обследования провели в федеральных лабораториях, расположенных в Москве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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