Московские священники сообщили, что не могут продлить рабочие пропуска

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Священнослужители и сотрудники приходов Русской православной церкви (РПЦ) сталкиваются с проблемами при получении и продлении рабочих пропусков, необходимых для передвижения по городу в условиях принятых для противодействия распространению коронавируса мер. Об этом сообщает в пятницу Telegram-канал Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Духовенство Москвы и работники приходов продолжают сталкиваться с проблемой продления рабочих пропусков, аннулирования старых и невозможностью оформить новые. К сожалению, многократные обращения Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в мэрию позволили решить проблему лишь частично <…> Рабочая группа будет и далее предпринимать все возможные усилия для того, чтобы духовенство и приходские сотрудники имели возможность добираться до храмов для совершения ежедневных и, особенно, воскресных богослужений", - говорится в сообщении.

Рабочая группа связывает невозможность получить пропуска для духовенства с возможным сбоем в системе их выдачи.

Ранее пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы сообщила, что сотрудники предприятий в Москве, чьи пропуска были аннулированы, могут заново получить их, подтвердив свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Москве и области введена система цифровых пропусков. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.