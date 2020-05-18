Власти Москвы рекомендуют утилизировать маски и перчатки по особым правилам

Ранее сообщалось, что 12 мая вступило в силу решение мэра Москвы Сергея Собянина об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Маски и перчатки необходимо утилизировать по особым правилам, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

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"Использование средств индивидуальной защиты будет недостаточно эффективным, если небрежно относиться к их утилизации. Маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу, поскольку на защитных поверхностях могут оставаться бактерии, для их обезвреживания нужно придерживаться особых правил", - говорится в сообщении.

Использованные маски и перчатки необходимо складывать в отдельный пакет, затем его нужно герметично закрыть, оставить на трое суток и только после этого выбрасывать.

"Средства индивидуальной защиты не подлежат переработке, поэтому пакет с ними следует отправить в серый контейнер, который предназначен для смешанных отходов. Для большей надежности так следует поступать с любыми средствами личной гигиены, которые контактируют со слизистыми - салфетки, ватные диски, линзы и т. д.", - говорится в сообщении.

В качестве альтернативы можно использовать многоразовые маски. По сообщению ведомства, в некоторых из них предусмотрен специальный карман-клапан, в него можно вложить несколько слоев марли, тем самым усилив защитные свойства ткани. Повторное использование таких средств защиты допустимо только после обработки.