Власти Москвы окажут поддержку частным медицинским организациям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Частные медицинские организации в Москве включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, и получат поддержку. Как сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, до 31 декабря 2020 года им продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.
"В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу. Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу", - написал мэр.
Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года
"Ключевая проблема многих малых инновационных фирм - как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции. Чтобы облегчить решение этой задачи, правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований. Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях", - сообщил также Собянин.
Мэр добавил, что специализированное Агентство инноваций столицы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования. Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.
Газетные киоски освободят от платы за торговлю
Мэр также заявил, что газетные киоски в столице освободят от платы за право на торговлю на три месяца.
Он напомнил, что действующий в городе режим самоизоляции лишил киоски "Печать" самых верных клиентов - пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. "Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции", - отметил Собянин.
"Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца - с 1 апреля по 30 июня", - написал мэр.
Большинство предприятий вернулись к работе
Собянин отметил, что свыше 90% предприятий Москвы, которые были вынуждены ограничить свою деятельность из-за режима повышенной готовности, приступили к работе.
"Это - не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы", - написал мэр.
По его словам, "когда настанет время - также быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другие предприятия".
Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.
Позднее в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".
Перспективы для московского бизнеса
Он также отметил, что есть все основания надеяться на скорое завершение паузы в работе большей части бизнеса столицы.
"Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу", - написал мэр в своем блоге.
Он отметил, что большинству предпринимателей сейчас не до праздников. "Несмотря на это, мы должны поздравить и сказать огромное спасибо московскому бизнесу. Тысячи предпринимателей проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым для жизни в условиях пандемии", - написал мэр.
По его словам, в кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Без перебоев работают продуктовые магазины и такси. Тысячи повседневных услуг - от чистки одежды до обучающих курсов - москвичи могут получить с помощью курьеров или онлайн.
"Большинство предпринимателей ведут себя ответственно и стараются по максимуму сохранить трудовые коллективы. Многие продолжили реализацию инвестиционных проектов развития, за что им отдельное спасибо. Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса - хорошие перспективы", - написал Собянин.
Он добавил, что в первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы. "И когда настанет время - также быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое", - заключил мэр.
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