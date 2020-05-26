Власти Москвы окажут поддержку частным медицинским организациям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Частные медицинские организации в Москве включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, и получат поддержку. Как сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, до 31 декабря 2020 года им продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

"В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу. Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу", - написал мэр.

Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года

"Ключевая проблема многих малых инновационных фирм - как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции. Чтобы облегчить решение этой задачи, правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований. Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях", - сообщил также Собянин.

Мэр добавил, что специализированное Агентство инноваций столицы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования. Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.

Газетные киоски освободят от платы за торговлю

Мэр также заявил, что газетные киоски в столице освободят от платы за право на торговлю на три месяца.

Он напомнил, что действующий в городе режим самоизоляции лишил киоски "Печать" самых верных клиентов - пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. "Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции", - отметил Собянин.

"Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца - с 1 апреля по 30 июня", - написал мэр.

Большинство предприятий вернулись к работе

Собянин отметил, что свыше 90% предприятий Москвы, которые были вынуждены ограничить свою деятельность из-за режима повышенной готовности, приступили к работе.