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Правительство Москвы возьмет под контроль расследование ДТП с участием автобуса

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке города погиб один человек и пострадали еще двое

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Расследование аварии на юго-востоке Москвы, где автобус наехал на остановку, будет осуществляться под личным контролем правительства Москвы. Об этом заявил в понедельник заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы внимательно проанализируем вместе с сотрудниками полиции все материалы, все обстоятельства. Правительство Москвы возьмет данную ситуацию под свой личный особый контроль", - сказал он.

Утром 20 июля автобус следовал по маршруту от улицы Саратовской до улицы Головачева. Около 07:45 в районе дома 15 по Ставропольской улице на пересечении с Краснодонской улицей водитель автобуса наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека, один погиб.

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РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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