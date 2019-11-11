Путин поручил подготовить предложения по расширению участия ОПК в нацпроектах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить четкие и понятные предложения по расширению участия предприятий ОПК в реализации нацпроектов.

"Я прошу представить четкие, понятные, внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения", - сказал глава государства на встрече с членами правительства.

Путин подчеркнул, что пока идет контрактная кампания, нужно оперативно принять меры, которые позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов. "И конечно, закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной, это само собой разумеется, - подчеркнул он. - Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике. Техника должна отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему после продажного и гарантийного обслуживания".

Диверсификация ОПК

В целом, говоря о локализации производства техники и оборудования, необходимого для реализации нацпроектов, Путин напомнил, что намечены масштабные закупки медицинского, строительного, компьютерного оборудования, средств коммуникации, дорожной техники на общую сумму свыше 6 трлн рублей. Президент сообщил, что перед встречей с членами правительства обсудил все эти вопросы с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Действительно, это средства, которые может быть так масштабно, целенаправленно, комплексно никогда государство не выделяло на эти цели", - подчеркнул российский лидер, уточнив, что в планах закупка более 4,7 тыс. позиций различной техники и оборудования.

"Важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны, на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных, квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в наших городах и в регионах в целом", - сделал акцент Путин. По его словам, это будет способствовать качественному росту высокотехнологичных отраслей, развитию бизнеса и, что особенно важно, диверсификации ОПК.

Путин напомнил, что этот вопрос неоднократно обсуждался. При этом в России проводится политика, направленная на сокращение расходов на безопасность и оборону. Президент отметил, что это связано отнюдь не с тем, что государство относится к обороноспособности спустя рукава, а с тем, что основные мероприятия, связанные со сменой военного оборудования и военной техники, уже пройдены.

"Созданы мощности производственные, коллективы высококвалифицированные на этих предприятиях работают, они должны работать и дальше, не выпуская кастрюли, как это было в конце 90-х или в начале 2000-х годов, а должны выпускать высокотехнологичное оборудование и технику", - сказал президент РФ. Он напомнил членам правительства, что эти мощности нужно загружать заказами и ритмично финансировать эту работу.