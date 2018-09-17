В три научных института Росатома назначили новых руководителей

МОСКВА, 17 сентября./ТАСС/. Назначены новые руководители трех ведущих научно-исследовательских институтов, входящих в состав научного дивизиона Росатома, сообщает отраслевое издание атомной госкорпорации "Страна Росатом".
"Кадровый комитет госкорпорации одобрил ряд назначений в топ-менеджменте научного дивизиона. У трех институтов АО "Наука и инновации" новые руководители",- говорится в сообщении.
Кадровые назначения
Новым директором Государственного научного центра "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ГНЦ ТРИНИТИ) назначен Дмитрий Марков. ГНЦ ТРИНИТИ является одним из ведущих в России и за рубежом центром научных исследований в области управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы, лазерной физики и техники.
"Стоит задача довольно быстро перенастроить институт на выполнение задач, связанных с создаваемой сейчас национальной термоядерной программой",- приводятся в сообщении слова Маркова.
АО "Институт реакторных материалов" (ИРМ, Свердловская область) возглавил Кирилл Ильин, ранее трудившийся на посту заместителя директора ИРМ по научной и инновационной деятельности. ИРМ - атомный материаловедческий центр, занимающийся в том числе производством изотопной продукции.
"Первый пункт в моем плане - разработка и реализация программы финансового оздоровления. У нас много проектов, их готовы поддержать и бизнес-интеграторы, и региональное правительство. В основном проекты связаны с ядерной медициной, производством изотопов",- приводятся слова Ильина в издании.
Директором Радиевого института имени Хлопина (город Санкт-Петербург) назначен Андрей Серегин, ранее трудившийся на посту исполнительного директора АО "НИИГрафит". В Радиевом институте зародилась и проходила становление отечественная атомная наука и техника. Сейчас это один из ведущих научных мировых атомных центров, в том числе в сфере радиохимии.
"Нам нужно несколько крупных производственных проектов, чтобы мы не только чувствовали себя уверенно в материальном плане, но и могли поддерживать научные исследования",- приводятся в сообщении слова Серегина.