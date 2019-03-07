Ученые назвали международную торговлю причиной гибели птиц

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Около 100 разновидностей птиц оказались на грани вымирания из-за сельскохозяйственной деятельности человека. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

"Тема сокращения биологического разнообразия не может рассматриваться без учета того факта, что люди несут ответственность за те продукты, которые приобретают, - приводит издание слова одного из авторов исследования профессора Энрике Перрейра. - Мы должны предоставить покупателям больше информации о продуктах для того, чтобы они знали, что покупают".

В упомянутом исследовании международная группа ученых на примере вымирания птиц иллюстрирует разрушительное воздействие, которое человек оказывает на биологическое разнообразие планеты. Среди основных причин сокращения популяций птиц авторы исследования выделили вырубку лесов, выращивание соевых бобов и получение пальмового масла. Так, лишь с 2000 по 2010 год количество разновидностей птиц, которым угрожает исчезновение, увеличилось с 69 до 74 видов, а по некоторым оценкам - до 120.