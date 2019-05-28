{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

В петербургском Политехе роботов научат рисовать портреты и разливать кофе

Роботов представят на Петербургском международном экономическом форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Ученые, работающие в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ), вместе с группой студентов вуза работают над созданием специального программного обеспечения, которое позволит роботам, представленным на Петербургском международном экономическом форуме, рисовать портреты гостей и разливать кофе. Об этом ТАСС рассказал директор созданного в СПбПУ Центра промышленной робототехники Kawasaki-Политех Олег Панченко.

"В нашем центре есть возможность реализовывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказам партнеров. Специально по заказу "1С" к ПМЭФ-2019 разработаны две роботизированные системы. Одна система будет рисовать портреты гостей, другая разливать кофе", - рассказал Панченко.

По его словам, для того чтобы обучить робота создавать портрет на основе получаемого с камер изображения, пришлось создать нейросеть, позволяющую анализировать изображение, выделять контрастные участки изображения и строить по ним траекторию движения для робота.

Kawasaki-Политех - крупнейший в России центр промышленной робототехники, созданный в Санкт-Петербургском политехническом университете в партнерстве с японской компанией Kawasaki Heavy Industries. Основная цель центра - подготовка высококвалифицированных специалистов для российских предприятий, эксплуатирующих промышленных роботов, а также реализация инжиниринговых проектов, связанных с использованием робототехнических комплексов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2019
Арктика сегодня
Ученые определили в Архангельске планы на год по изучению Арктики
По мнению специалистов, необходимо налаживание контактов между российскими исследователями и учеными из других стран
Читать полностью