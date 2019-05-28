В петербургском Политехе роботов научат рисовать портреты и разливать кофе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Ученые, работающие в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ), вместе с группой студентов вуза работают над созданием специального программного обеспечения, которое позволит роботам, представленным на Петербургском международном экономическом форуме, рисовать портреты гостей и разливать кофе. Об этом ТАСС рассказал директор созданного в СПбПУ Центра промышленной робототехники Kawasaki-Политех Олег Панченко.

"В нашем центре есть возможность реализовывать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по заказам партнеров. Специально по заказу "1С" к ПМЭФ-2019 разработаны две роботизированные системы. Одна система будет рисовать портреты гостей, другая разливать кофе", - рассказал Панченко.

По его словам, для того чтобы обучить робота создавать портрет на основе получаемого с камер изображения, пришлось создать нейросеть, позволяющую анализировать изображение, выделять контрастные участки изображения и строить по ним траекторию движения для робота.

Kawasaki-Политех - крупнейший в России центр промышленной робототехники, созданный в Санкт-Петербургском политехническом университете в партнерстве с японской компанией Kawasaki Heavy Industries. Основная цель центра - подготовка высококвалифицированных специалистов для российских предприятий, эксплуатирующих промышленных роботов, а также реализация инжиниринговых проектов, связанных с использованием робототехнических комплексов.