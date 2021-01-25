Эксперт: девелоперы отложат стройку новых апартаментов в РФ до утверждения законопроекта

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Девелоперы могут приостановить вывод на рынок новых проектов с апартаментами до утверждения законопроекта об их правовом статусе. Застройщики будут пытаться в первую очередь завершить ранее начатые проекты, считает генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (проект группы ВТБ) Вячеслав Дусалеев.

"На данный момент финальный статус такого типа недвижимости только прорабатывается и окончательно не определен. Рассмотрение законопроекта о статусе апартаментов может произойти уже осенью, а его одобрение вполне возможно до конца 2021 года. В этих условиях девелоперы могут занять выжидательную позицию по строительству новых объектов и в первую очередь будут пытаться завершить ранее начатые проекты", - приводит в понедельник пресс-служба ВТБ слова Дусалеева. Поэтому, когда законопроект будет утвержден, его влияние будет носить уже регулирующий характер, так как девелоперы успеют адаптировать под него свои бизнес-модели, считает эксперт.

В условиях возобновившегося обсуждения статуса апартаментов спрос на такие объекты в Москве и Санкт-Петербурге, по данным группы ВТБ, вырос в 2-2,5 раза уже в третьей декаде ноября относительно предыдущих периодов месяца.

При этом сокращение лотов на экспозиции в центре Москвы отмечалось участниками рынка начиная с середины 2020 года (минус 35%), добавил Дусалеев. "Цены на такие объекты выросли более чем на 15%, впрочем, не очень значимо отклоняясь от динамики цен на квартиры", - сказал он. Учитывая возросший спрос на апартаменты, эксперт полагает, что их стоимость в Москве будет постепенно выравниваться со стоимостью соответствующих квартир. Несмотря на статус апартаментов и более высокие тарифы на обслуживание, главное преимущество такого вида недвижимости заключается в стоимости - традиционно она на 10-15% дешевле, чем в аналогичных по характеристикам квартирах, добавил Дусалеев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 августа внести изменения в законодательство для определения правового статуса апартаментов. Законопроект, который определит правовой статус апартаментов и установит возможность регистрации в них по месту жительства, планируется внести в Госдуму в октябре 2021 года, следует из плана правительства по трансформации делового климата в градостроительстве. Пройти процедуру одобрения документа в Совете Федерации планируется в декабре.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.