В регионе подписано 79 соглашений об инвестиционных проектах, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Застройщики получили в ДНР с начала года около 50 разрешений на строительство порядка 582 тыс. кв. м жилья, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Выдано 46 разрешений на строительство на общую площадь около 585 тыс. кв. м. Всего планируется выдать в этом году 86 разрешений на строительство 95 многоквартирных домов и 61 дома блокированной застройки общей площадью 1 038 тыс. кв. м", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе подписано 79 соглашений о масштабных инвестиционных проектах, по которым предполагается строительство свыше 707 тыс. кв. м жилья. Ожидается, что такой масштаб строительства приведет к снижению цен на недвижимость в республике. Повысить доступность жилья, по словам руководителя региона, помогает льготная ипотека под 2%.