TUIK: россияне лидировали по приобретению недвижимости в Турции в сентябре

Заключено 267 сделок

СТАМБУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Граждане России лидировали по приобретению жилья в Турции в сентябре, заключив 267 сделок. Об этом сообщил турецкий национальный институт статистики (TUIK).

Месяцем ранее россияне приобрели в республике 283 единицы жилья и также находились на первом месте. Граждане РФ более трех лет лидируют по покупке недвижимости в Турции. В прошлом году они приобрели в республике почти 4,9 тыс. квартир.

На втором месте по приобретению жилья в Турции в сентябре были граждане Ирана (202 сделки), на третьем - Ирака (146). Всего в прошлом месяце иностранцы приобрели в Турции 1 867 объектов недвижимости, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Наибольшим спросом жилье пользовалось в Стамбуле (744), Анталье (557) и в средиземноморской провинции Мерсин (124), где Росатом строит АЭС "Аккую". С января по июль иностранным гражданам в Турции были проданы 14 944 единицы недвижимости, это на 12,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из материалов TUIK.

В целом в Турции в январе - сентябре проданы почти 1,2 млн единиц жилья, что на 19,2% больше, чем годом ранее.