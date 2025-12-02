Добросовестным покупателям предложили возмещать средства при изъятии квартир

Если у продавца не будет денег на компенсацию, государство могло бы предоставлять льготный кредит под залог возвращенного жилья, отметили в Российской гильдии риелторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская гильдия риелторов (РГР) предлагает создать механизм государственной компенсации при изъятии квартиры у добросовестного покупателя в случае признания сделки недействительной, сообщили ТАСС в РГР.

"Создать дополнительную систему финансовой компенсации для добросовестного покупателя на случай признания сделки недействительной по статьям 177-179 Гражданского кодекса (ГК) РФ и изъятия квартиры в порядке двусторонней реституции", отмечается в материалах.

В ситуациях, когда у продавца отсутствуют деньги для возврата покупателю, государство может предоставлять льготный кредит под залог квартиры, возвращенной продавцу, с последующей возможностью ее передачи в собственность государства и заключением для продавца договора социального найма без права приватизации, добавляется в материалах.

Альтернативно может сохраняться исходный ипотечный залог: продавец, добившийся отмены сделки, принимает на себя обязательства по выплате кредита на первоначальных условиях. "Механизм позволяет освободить добросовестного покупателя от долговой нагрузки и обеспечить справедливое завершение спора, не нарушая стабильность гражданского оборота", - говорится в предложении РГР.

В случаях, когда суд установил, что продавец действовал под влиянием мошенников, риелторы рекомендуют ограничивать дальнейшее распоряжение объектом недвижимости, предусматривать возможность его перевода в социальный наем без права приватизации и обеспечивать наблюдение со стороны социальных органов. Это снижает риск повторных случаев вовлечения граждан в мошеннические схемы.

Ранее сообщалось, что Балашихинский городской суд Московской области 28 ноября приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной к срокам от четырех до семи лет лишения свободы. В составе организованной группы путем обмана они похитили у нее денежные средства на сумму 175 млн рублей и лишили артистку права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, стоимостью свыше 138 млн рублей. Покупательница квартиры Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, история с делом Долиной-Лурье вышла далеко за рамки частного спора между певицей и покупательницей ее квартиры. Для рынка вторичного жилья это уже своеобразный стресс-тест: люди увидели, что договор купли-продажи, регистрация в реестре и тщательно собранный пакет документов могут не спасти от сценария, где собственность возвращают прежнему владельцу, а покупатель остается без жилья и без возвращенных средств.