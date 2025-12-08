Минстрой поддержал инициативу об увеличении суммы жилищного налогового вычета

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин назвал это дискуссионным вопросом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Увеличение суммы налогового вычета при покупке жилья - дискуссионный вопрос, но Минстрой РФ поддерживает эту инициативу. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что размер налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза.

"Увеличение суммы налогового вычета при покупке жилья - вопрос дискуссионный. Конечно, нам, как представителям отрасли, интереснее, чтобы эта ситуация разрешалась в сторону увеличения. <...> Вычет дает возможность увеличить продажи для застройщиков. Поэтому мы поддерживаем", - сказал Файзуллин.

Министр напомнил, что в 2025 году в РФ будет введено более 100 млн кв. м жилья. При этом градостроительный потенциал страны без учета Донбасса и Новороссии составляет, согласно подготовленной градостроительной документации, 474 млн кв. м. "Программа, которая связана с привлечением средств населения - это огромные деньги, более 16 трлн рублей население вложило в строительную отрасль. Это не бюджетные средства - люди покупают жилье заранее по счетам эскроу и в (оговоренные - прим. ТАСС) сроки хотят получить жилье", - заключил он.