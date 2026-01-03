В ГД в I квартале рассмотрят первые меры защиты от "схемы Долиной"

Соответствующие инициативы уже разработали в Госдуме

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Законодательные инициативы по решению проблемы с мошенниками в связи с "эффектом Долиной" разработали в Госдуме. В частности, вопрос о введении периода охлаждения при сделках с жильем планируется рассмотреть уже в первом квартале 2026 года.

Как сообщал в интервью ТАСС в декабре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, фракция "Справедливая Россия" предложила вариант решения проблемы.

"Первое это то, что должен быть период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры. Далее деньги должны быть на специальном депозите, то есть нельзя их куда-нибудь умыкнуть. И только после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий, деньги можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если решили квартиру все-таки не продавать", - сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что при покупке недвижимости не должно быть третьего лица, через которого проходят деньги. Также рассматривается предложение о вовлечении в процесс юристов, которые подтверждают правильность сделки, добавил Аксаков.

Позднее в интервью "Известиям" он уточнил, что вопрос о введении периода охлаждения при сделках с жильем планируется рассмотреть в первом квартале 2026 года. По словам Аксакова, все нормы будут прописаны в законопроекте, но ввести изменения в силу можно сразу - механизм не требует сложных согласований.

В августе 2024 года появилась информация о том, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница квартиры Полина Лурье.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.