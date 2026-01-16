Эксперты сообщили о скачке спроса на семейную ипотеку

Это произошло перед ужесточением условий выдачи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Перед ужесточением условий выдачи по семейной ипотеке спрос на нее наблюдался ажиотажный - в некоторых девелоперских проектах он увеличился в два раза, рассказали ТАСС эксперты.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля ужесточаются правила выдачи семейной ипотеки. С этой даты можно будет оформить лишь одну ипотеку на семью. Раньше право на льготный кредит было у каждого из супругов. Под запрет подпадает донорская ипотека: с 1 февраля включить третьих лиц в ипотечный договор не получится.

"В последние два месяца 2025 года на фоне слухов об ужесточении условий семейной ипотеки продажи с использованием этого механизма резко выросли, увеличив и общий объем сделок. Покупатели стремились успеть запрыгнуть в последний вагон и улучшить жилищные условия до введения новых правил. Например, у нас продажи выросли в декабре примерно в два раза по сравнению с цифрами того же месяца прошлого года", - рассказал ТАСС генеральный директор группы компаний "Садовое кольцо" Илья Колунов. Основатель компании Baza Development Марк Заводовский рассказал об ажиотажном спросе на семейную ипотеку во второй половине декабря. Например, в Екатеринбурге в декабре спрос вырос на 60%.

"Что удивительно, эта тенденция продолжилась даже в новогодние праздники, которые традиционно в прошлые годы проходили довольно спокойно. Спрос на семейную ипотеку перед ужесточением правил - это подтвержденный факт", - отметил эксперт.

С ноября 2025 года и даже во время январских праздников заметно увеличилось число запросов в офисы продаж со стороны семейных покупателей, при этом сроки принятия решения сократились до одного-двух дней, а вывод клиентов на сделки - до двух-трех дней, добавил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу Dominanta Максим Иванов. По данным за декабрь, доля сделок по семейной ипотеке у этого застройщика варьировалась от 50% до 93% в зависимости от проекта.

По словам директора, руководителя направления жилой недвижимости Core.xp Екатерины Ломтевой, количество банков, выдающих семейную ипотеку, ежедневно меняется - они ее останавливают, а после снова запускают. Некоторые банки ввели субсидирование.

"По нашим данным, увеличение спроса на семейную ипотеку достигло около 40% в декабре по сравнению с ноябрем 2025 года", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, многие пытаются зарегистрировать ипотеку на каждого из супругов.

Главный аналитик "Циана" Алексей Попов отметил увеличение спроса на ипотеку с середины октября.

"В декабре фиксировались как рекордно высокие объемы выдач ипотеки (предварительная оценка - порядка 800 млрд рублей), так и сделок", - добавил он. К примеру, на первичном рынке Москвы и Московской области в декабре 2025 было заключено 18,6 тыс. договоров долевого участия (+29% к ноябрю и это четвертый результат в истории). Продано даже больше квартир, чем в июне 2024 перед отменой субсидируемой ипотеки "для всех". Часть этого спроса - сделки, связанные с ожиданиями изменений формулировок программы, объяснил Попов. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов отметил, что в декабре 2025 года объем выдачи таких кредитов в крупнейших банках страны вырос в среднем в полтора раза в годовом выражении.

"Многие клиенты с детьми стремятся успеть приобрести две квартиры в инвестиционных целях до ужесточения условий льготной программы", - объяснил эксперт.

Что будет со спросом

Во второй половине января 2026 года ажиотаж может быть ограничен решениями некоторых некрупных банков по приостановке приема заявок на семейную ипотеку, высказал мнение Попов.

"Начало января из-за праздников не было столь же оживленным, но в целом можно говорить о продолжении тренда высокого спроса. Однако в феврале продажи квартир могут снизиться значительно - до 30% - даже по сравнению с невысоким результатом 2025 года, если не будет предложено новых мер государственной поддержки или механизмов стимулирования спроса", - спрогнозировал Колунов.