Госдума поддержала в I чтении постепенный вывод из оборота ипотечных сертификатов участия

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о плановом погашении обращающихся ипотечных сертификатов участия и о дальнейшем выводе этого финансового инструмента из практики. Документ инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия". Ранее, 12 марта, комитет нижней палаты российского парламента по финансовому рынку одобрил постепенный вывод из оборота ипотечных сертификатов участия.

Законопроект не предусматривает возможности выдачи новых ипотечных сертификатов участия - они будут выдаваться лишь в том случае, если заявка о приобретении ипотечного сертификата участия была включена в реестр ипотечного покрытия до дня вступления документа в силу. "Изменения, предусмотренные законопроектом, направлены, в частности, на обеспечение планового погашения обращающихся в настоящее время ипотечных сертификатов участия и последующее постепенное выведение этого финансового инструмента из оборота", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ипотечный сертификат участия - это ценная именная бумага коллективного инвестирования, она не относится к долговым инструментам и не может использоваться в качестве залога для целей получения кредита. Сертификат участия не имеет номинальной стоимости, существует в бездокументарной форме и является производным финансовым инструментом. Приобретать их могут как физлица, так и юрлица. В настоящее время законодательство об ипотечных ценных бумагах предусматривает возможность секьюритизации активов посредством как выпуска долговых ценных бумаг (облигации с ипотечным покрытием), так и выдачи долевых ценных бумаг (ипотечные сертификаты участия и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда).

Ипотечные сертификаты участия и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) являются схожими по своим характеристикам финансовыми инструментами, при этом ипотечным сертификатам участия также присущи риски, связанные с качеством оценки их стоимости и низкой ликвидностью, что ограничивает возможность их реализации владельцами на организованном рынке в короткие сроки и с ожидаемой доходностью, отмечается в заключении комитета по финансовому рынку.

Управляющий ипотечным покрытием

Законопроект также вводит понятие "управляющего ипотечным покрытием" - это организация, имеющая лицензию на управление инвестфондами, ПИФ и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), кредитная организация, зарегистрировавшая условия договора доверительного управления ипотечным покрытием, осуществляющая доверительное управление ипотечным покрытием ипотечных сертификатов участия, под которое они выданы. В ряде случаев эту функцию могут выполнять государственные управляющие компании. Законопроект предусматривает, что раздел имущества, составляющего ипотечное покрытие, и выделение из него доли в натуре не допускаются.

Банк России наделяется полномочием по ведению реестра зарегистрированных им правил доверительного управления ипотечным покрытием. Регулятор будет вправе отозвать лицензию управляющего ипотечным покрытием в случае несоблюдения требований закона "Об ипотечных ценных бумагах" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.