Эксперты: запрет на въезд иностранных рабочих в РФ приведет к задержкам в строительстве

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Запрет на въезд иностранных рабочих, связанный с ситуацией вокруг коронавируса может привести к задержке сроков строительства жилья в России до четырех месяцев. Такое мнение высказал ТАСС в среду руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

"Сроки ввода на российских стройках могут сдвинуться на 3,5-4 месяца. Потери для стройотрасли могут составить несколько миллиардов рублей", - считает Котровский. Эксперт отметил, что необходимо признать "правительственным актом форс-мажорным обстоятельством изменение сроков ввода", компенсировать девелоперам затраты на привлечение рабочих - граждан РФ, а также предоставить каникулы (не менее двух месяцев) на обучение новых людей.

Генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко рассказал ТАСС, что, если речь идет о запрете до 1 мая, то влияние будет минимальным. Разрешение на работу и патент, например, для граждан СНГ выдается на один-три месяца, так что, многие смогут переждать запрет на въезд внутри РФ. "Продление запрета - например, до осени, может сдвинуть сроки на месяц. В таком случае застройщикам необходимо будет по мере отъезда работников пытаться заместить их местными специалистами, на это необходимо время", - сказал он.

Опрошенные ТАСС девелоперы рассказали, что пока строительство жилья в РФ идет в штатном режиме. "Строительные работы идут в строгом соответствии с графиком, в дальнейшем мы планируем максимально придерживаться этих темпов. Число рабочих снижаться не будет", - сообщил вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский. В пресс-службе девелоперской группы ЛСР также отметили, что запрет на въезд иностранцев в Россию глобально на деятельность компании не повлиял, "строительные подрядчики в полном объеме продолжают выполнять свои контрактные обязательства", похожие комментарии предоставили девелоперы "А101", "Гранель" и "Эталон".

Кто из иностранцев строит в РФ

По словам Алексеенко, на российских стройках встречаются два типа иностранных работников. Первый - специалисты с высоким уровнем компетенций (архитекторы, проектировщики, специалисты по информационным, инженерным системам), на которых введенный запрет навряд ли окажет влияние. Он отметил, что такие специалисты привлекаются только на конкретные проекты, в основном повышенного уровня (бизнес-класса и элитное жилье), при этом специфика их работы в большинстве случаев позволяет работать на удаленной основе.

Второй тип, по словам Алексеенко, - персонал для выполнения низкооплачиваемой работы на стройплощадках. "Введение конкретного запрета уже по факту делает невозможным их работу в России. При этом все равно их доля оценивается на уровне 40-50%, что в долгосрочной перспективе (если запрет будет действовать гораздо дольше, чем планируется) приведет к необходимости привлечения местных специалистов <...>: работающие сейчас иностранцы рано или поздно уедут, а новые не смогут въехать", - пояснил эксперт.

В частности, как рассказал ТАСС Звенигородский, в зависимости от проекта, доля иностранных рабочих на площадках его компании варьируется от 10 до 80%. По его словам, на объектах трудятся граждане России, Украины, стран СНГ, Грузии, Сербии, Турции. Он отметил, что иностранцы в основном задействованы на монолитных и отделочных работах, кладке стен, монтаже внутренних инженерных систем и наружных сетей, благоустройстве, а также в качестве разнорабочих.

Девелоперы - за профилактику