{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Эксперты: запрет на въезд иностранных рабочих в РФ приведет к задержкам в строительстве

Задержка может составить четыре месяца, а потери для стройотрасли - несколько миллиардов рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Запрет на въезд иностранных рабочих, связанный с ситуацией вокруг коронавируса может привести к задержке сроков строительства жилья в России до четырех месяцев. Такое мнение высказал ТАСС в среду руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский.

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства.

На эту тему
Предложения Путина по борьбе с коронавирусом в России. Главное

"Сроки ввода на российских стройках могут сдвинуться на 3,5-4 месяца. Потери для стройотрасли могут составить несколько миллиардов рублей", - считает Котровский. Эксперт отметил, что необходимо признать "правительственным актом форс-мажорным обстоятельством изменение сроков ввода", компенсировать девелоперам затраты на привлечение рабочих - граждан РФ, а также предоставить каникулы (не менее двух месяцев) на обучение новых людей.

Генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко рассказал ТАСС, что, если речь идет о запрете до 1 мая, то влияние будет минимальным. Разрешение на работу и патент, например, для граждан СНГ выдается на один-три месяца, так что, многие смогут переждать запрет на въезд внутри РФ. "Продление запрета - например, до осени, может сдвинуть сроки на месяц. В таком случае застройщикам необходимо будет по мере отъезда работников пытаться заместить их местными специалистами, на это необходимо время", - сказал он.

Опрошенные ТАСС девелоперы рассказали, что пока строительство жилья в РФ идет в штатном режиме. "Строительные работы идут в строгом соответствии с графиком, в дальнейшем мы планируем максимально придерживаться этих темпов. Число рабочих снижаться не будет", - сообщил вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский. В пресс-службе девелоперской группы ЛСР также отметили, что запрет на въезд иностранцев в Россию глобально на деятельность компании не повлиял, "строительные подрядчики в полном объеме продолжают выполнять свои контрактные обязательства", похожие комментарии предоставили девелоперы "А101", "Гранель" и "Эталон".

Кто из иностранцев строит в РФ

По словам Алексеенко, на российских стройках встречаются два типа иностранных работников. Первый - специалисты с высоким уровнем компетенций (архитекторы, проектировщики, специалисты по информационным, инженерным системам), на которых введенный запрет навряд ли окажет влияние. Он отметил, что такие специалисты привлекаются только на конкретные проекты, в основном повышенного уровня (бизнес-класса и элитное жилье), при этом специфика их работы в большинстве случаев позволяет работать на удаленной основе.

Второй тип, по словам Алексеенко, - персонал для выполнения низкооплачиваемой работы на стройплощадках. "Введение конкретного запрета уже по факту делает невозможным их работу в России. При этом все равно их доля оценивается на уровне 40-50%, что в долгосрочной перспективе (если запрет будет действовать гораздо дольше, чем планируется) приведет к необходимости привлечения местных специалистов <...>: работающие сейчас иностранцы рано или поздно уедут, а новые не смогут въехать", - пояснил эксперт.

В частности, как рассказал ТАСС Звенигородский, в зависимости от проекта, доля иностранных рабочих на площадках его компании варьируется от 10 до 80%. По его словам, на объектах трудятся граждане России, Украины, стран СНГ, Грузии, Сербии, Турции. Он отметил, что иностранцы в основном задействованы на монолитных и отделочных работах, кладке стен, монтаже внутренних инженерных систем и наружных сетей, благоустройстве, а также в качестве разнорабочих.

Девелоперы - за профилактику

На эту тему
Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

Опрошенные ТАСС девелоперы также сообщили, что они практикуют широкий комплекс профилактических мер по недопущению распространения вирусной инфекции. "Это позволяет нам избегать дополнительных ограничений на строительных площадках и снижения темпов строительно-монтажных работ", - пояснили ТАСС в пресс-служба группы "Эталон".

Звенигородский уточнил, на стройплощадках ГК "Инград" в бытовых городках регулярно проводится дезинфекция, рабочим выдаются индивидуальные средства гигиены. В ежедневном режиме перед началом смен осуществляется замер температуры.

"Мы контролируем состояние здоровья рабочих - измеряем температуру и принудительно отправляем к врачу и домой всех, у кого тепловизор показывает температуру, или есть другие явные признаки простуды. Это касается всех, кто проходит через КПП - от рабочего до руководителя проекта", - отметил директор департамента девелопмента ГК "А101" Олег Гурьев.

По его словам, сейчас компания рассматривает разные сценарии - от частичного сокращения строительных бригад и отказа от выполнения нескольких работ параллельно (чтобы развести рабочих на безопасное расстояние друг от друга) до полного карантина. "Который, как уже было заявлено, будет признан обстоятельством непреодолимой силы", - напомнил Гурьев.

Позиция правительства

Ранее в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою разработать меры по борьбе с распространением коронавируса на строительных площадках. Как сообщила пресс-служба вице-премьера, всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок. По словам Хуснуллина, на которого ссылалась пресс-служба, правительство предпримет конкретные шаги для преодоления кризисной ситуации. Согласно проекту антикризисного плана, председатель правительства России поручил максимально убрать ограничения для бизнеса и увеличить объем субсидий. Вице-премьер отмечал, что у правительства есть понимание, что останавливать стройку нельзя, потому что потом будет очень сложно выйти на прежние объемы строительства.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Петербурга в 2020 году выделят 8,5 млрд рублей на приобретение соцжилья
В городе планируется приобрести около 2 тыс. квартир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС