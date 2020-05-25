Более 13 млн кв. м жилья продадут по льготной ипотечной ставке под 6,5%

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% позволит россиянам приобрести 13,5 млн кв. м жилья, говорится в сообщении Минстроя.

"Благодаря этой мере планируется поддержать порядка 13,5 млн кв. м первичного рынка жилья. Больше всего льготных ипотечных кредитов выдали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, "ФК Открытие" и "Банк ДОМ.РФ", - отмечается в сообщении.

По данным Минстроя, на 22 мая банки получили 84,5 тыс. заявок на льготную ипотеку, из них 75,2 тыс. уже рассмотрено, 58,8 тыс. - одобрено. С начала действия программы выдано 14,3 тыс. кредитов на 36,5 млрд рублей.

Предусмотренный лимит программы - 740 млрд рублей, или примерно 247 тыс. кредитов.

По данным Росстата, в 2019 году в России было введено в эксплуатацию 80,3 млн кв. м жилья.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.