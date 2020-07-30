Проект кластера "Гора Белая" вышел в финал Всероссийского конкурса по развитию экотуризма

ТАСС, 30 июля. Проект туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" вышел в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Он стал единственным финалистом из Свердловской области, всего в финал вышли два проекта из Уральского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании туркластера по итогам решения конкурсной комиссии.

"Федеральная конкурсная комиссия оценивала концепции туристических территорий, экономические показатели, цельность идеи, потенциал территории, команду и многие другие параметры, наша работа по подготовке заявки была очень напряженной. В целом в процессе работы над проектом туристического кластера "Гора Белая" мы наработали много компетенций в правовых вопросах развития туризма на природных территориях, в создании документов территориального планирования, в юридических аспектах землеустройства, в кластерном развитии территорий. Это позволяет нам делиться наработанным опытом, в частности, работать с командой проекта "Большая Сысерть" — рассказал ТАСС генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич.

"Документы, которые будут разработаны благодаря компетенции кластера "Гора Белая", лягут в основу генерального планирования нашего кластера. Это основной документ, на фундаменте которого будет осваиваться любая, свободная и застроенная территория нашего городского округа", - рассказал в четверг глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских на церемонии подписания трехстороннего соглашения между администрацией Сысертского городского округа, управляющей компанией туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" и Агентством развития Сысерти.

С кластером "Большая Сысерть" управляющая компания туркластера "Гора Белая" будет работать по трем основным направлениям. "Во-первых, это разработка концепции кластера "Большая Сысерть" и мастер-плана, территориальное планирование. Во-вторых, это изучение целевых потоков якорных объектов и поведенческих сценариев. В-третьих, состоится передача опыта в сфере правовых вопросов оформления инфраструктуры туризма, троп и туристических маршрутов с соответствие с законодательством и статусами земель", - рассказали в компании.

По словам директора Агентства развития Сысерти Яна Кожана, сотрудничество двух проектных команд – это, прежде всего, эффективное распределение ресурсов. "Мы не изобретаем велосипед, и перенимаем наработанный опыт", – отметил он. "Тем самым, по большому счету, повышается эффективность субсидии правительства Свердловской области за счет масштабирования опыта", - добавил Леонид Гункевич.

О конкурсе

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Федерального агентства по туризму РФ. В числе основных задач - поддержка проектов развития особо охраняемых природных территорий. Конкурсную комиссию возглавил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Всего на конкурс изначально поступило 219 заявок со всей России, оформили свои заявки в соответствии с требованиями и дошли до конкурсной комиссии 115 проектов из 68 субъектов РФ. Финалистами стали 34 команды из 30 субъектов РФ семи федеральных округов. На следующем этапе команды примут участие в акселерационной программе.

Завершится конкурс 16 ноября, когда конкурсная комиссия объявит десять территорий-победителей, которым будут выделены средства федерального бюджета на развитие инфраструктуры экотуризма.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, задача конкурса - разработка комплексных решений по созданию и развитию кластеров экологического туризма. Они должны стать центрами устойчивого развития регионов, где, благодаря туристам и созданию всей необходимой инфраструктуры, будет развиваться малый и средний бизнес, появятся новые рабочие места. Поэтому при выборе проектов кроме качества подготовки заявки конкурсная комиссия учитывала три составляющие: туристический потенциал, экологическую составляющую и командное взаимодействие.

О кластере

Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера как центра спортивной, культурно-досуговой и туристической жизни региона принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

В границах туркластера "Гора Белая" находится целый ряд известных достопримечательностей. Среди них, в частности, старинный поселок Висим. Особое место в истории России занимает эпоха горнозаводской цивилизации, воспетая уроженцем этого поселка писателем Дмитрием Маминым-Сибиряком, а позже — известным современным историческим романистом Алексеем Ивановым.