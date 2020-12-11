Россиянам могут разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года

МОСКВА, 11 декабря./ТАСС/. Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком до 31 декабря 2021 года в случае введения ограничений из-за пандемии. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, размещенном в пятницу на портале нормативных правовых актов.

"При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Российской Федерации, на которых предоставляется туристская услуга или на территории которых проживает турист, срок предоставления туристской услуги, оплаченной в период оплаты, может быть перенесен на более поздний срок, определяемый дополнительно по соглашению между туристом и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), сформировавшим туристскую услугу, но не позднее 31 декабря 2021 года", - отмечается в тексте проекта.

Второй этап программы туристического кешбэка, в рамках которого государство возвращало туристам 20% стоимости путешествия по России, но не более 20 тыс. рублей, завершился 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести тур или проживание в отеле или санатории. Закончиться такое путешествие должно было не позднее 10 января 2021 года. Оплатить путешествие необходимо было картой "Мир", на нее же приходил возврат части средств.

Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей, сообщил ранее Ростуризм.