В Вологодской области увеличат число коек для больных с COVID-19 до 2,2 тыс.

ВОЛОГДА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом на 600, до 2 235. Вологодская городская больница №1 полностью перепрофилирована под монопрофильный стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"Вологодская городская больница №1 полностью перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Учреждение может принять 600 пациентов. В двух лечебных корпусах размещены пациенты с подтвержденным диагнозом, в корпусе на Советском проспекте, 98 развернуто провизорское отделение для диагностики больных с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам главного врача больницы Павла Шепринского, в течение недели проводились работы по оснащению кислородом второго и третьего этажа лечебного корпуса. Четвертый этаж горбольницы уже запущен, туда переведены 62 пациента. К концу следующей недели 210 коек из 600 будут оснащены кислородом. Неинфекционных больных с экстренными и неотложными состояниями сейчас направляют в Вологодскую областную клиническую больницу.

В регионе действовало шесть монопрофильных стационаров на 1 635 коек - в Вологде, Череповце и Великов Устюге. Сейчас моногоспитали загружены в регионе на 72%.

На 19 декабря в области подтверждено 19 092 заразившихся, прирост за сутки - 365 случаев. Выздоровело 14 398 человек, умерло 317.