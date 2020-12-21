В "Союзмультфильме" выразили соболезнования в связи со смертью Курляндского

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Писатель и сценарист Александр Курляндский был выдающимся автором, в котором острый ум сочетался с художественным даром и профессионализмом. Прощание с ним состоится 23 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

О смерти Курляндского сообщил ТАСС в понедельник его друг. Писателю было 82 года.

"Это был выдающийся сценарист, работы которого легли в основу многих эпохальных для киностудии "Союзмультфильм" произведений. Это редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого уровня профессионализма. Выражаем глубокие соболезнования друзьям и близким Александра Ефимовича. Прощание с писателем состоится в среду", - сказали в пресс-службе.

Курляндский родился 1 июля 1938 года. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. С 1964 года - профессиональный литератор. Курляндский - один из создателей мультсериалов "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая". Среди других работ автора - мультфильмы "Грибной дождик", "Встречайте бабушку", "А Баба Яга против!". Курляндский писал сценарии для выпусков мультсериала "Веселая карусель".

Удостоен Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.