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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Курляндского

Президент отметил, что работы писателя стали настоящей классикой мультипликации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и сценариста Александра Курляндского, который умер в понедельник в возрасте 82 лет. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

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"Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что память о Курляндском сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его таланта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКурляндский, Александр Ефимович
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