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Пандемия COVID-19

Пелоси заявила о готовности демократов обсудить увеличение выплат в связи с пандемией

Ранее президент США Дональд Трамп призвал законодателей внести изменения в принятый проект бюджета на 2021 финансовый год и увеличить выплаты с $600 до $2 тыс. или до $4 тыс. на семью

ТАСС, 23 декабря. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы рассмотреть увеличение выплат в рамках пакета мер стимулирования экономики страны с $600 до $2 тыс. на человека, как того потребовал президент США Дональд Трамп. Об этом политик написала на своей странице в Twitter.

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"Республиканцы неоднократно отказывались озвучить, какую сумму президент желает видеть в качестве прямых выплат. Наконец, президент согласился на $2 тыс.- демократы готовы вынести этот вопрос на обсуждение на этой неделе по единодушному согласию. Давайте сделаем это!", - говорится в тексте сообщения.

Ранее Трамп в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter, призвал законодателей внести изменения в принятый проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Как отметил глава Белого дома, выплаты в размере $600 "усердно работающим налогоплательщикам страны" слишком малы. "Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие [выплаты] в $600 до $2 тыс. или до $4 тыс. на семью. Призываю Конгресс незамедлительно убрать из законопроекта ненужные положения и направить мне подходящий текст", - заявил президент.

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей одобрил в понедельник вечером проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны. В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд. Данная инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн.

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СШАПандемия COVID-19
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