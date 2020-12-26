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Пандемия COVID-19
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Производитель "Спутника V" сообщил об эффективности вакцины выше 90% у людей старше 60 лет

Ранее Минздрав разрешил использовать эту вакцину при массовой вакцинации людям старше 60 лет
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала эффективность более 90% у людей старше 60 лет, сообщает производитель препарата в Twitter.

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"Минздрав РФ одобрил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе", - говорится в сообщении производителя вакцины в субботу.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что ведомство разрешило использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет.

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.

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