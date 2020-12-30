Актеры из "новогодних фильмов" рассказали о своем отношении к празднику

Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Театра имени Вахтангова, сыгравшая в новогоднем фильме "Приходи на меня посмотреть", Ирина Купченко рассказала ТАСС, что любит все праздники, в том числе и Новый год, с которым у нее связаны лучшие воспоминания детства. "Запах елки, разноцветные лампочки, можно загадывать желания. Очень красивый праздник", - поделилась она, добавив, что сейчас предпочитает отмечать дома.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спустя 45 лет после выхода на экраны мелодрама Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" продолжает объединять у экранов миллионы россиян, но не только она ассоциируется у зрителей с Новым годом. Опрошенные ТАСС актеры и режиссеры рассказали, какие картины они любят смотреть под мандарины и "Оливье" и почему киноленты советского времени захватывают с любого места.

По словам Купченко, в 2020 году она впервые проведет 31 декабря на сцене: будет играть замену в спектакле "Суббота, воскресенье, понедельник" по пьесе Эдуардо де Филиппо, билеты на который уже раскуплены. "Люди идут, и хочется их порадовать, принести светлые чувства, несмотря на пандемию. Чтобы зрители получили радость", - пояснила актриса.

Режиссер новогодней сказочной трилогии "Последний богатырь", праздничной комедии "Страна чудес" и других картин Дмитрий Дьяченко последний день года обычно проводит на съемочной площадке, чтобы зрителям в будущем году было с чем проводить длинные каникулы в кино. "Мы и "Последнего богатыря" под новый год снимали, и сейчас идут съемки", - рассказал он.

Актер Сергей Светлаков, звезда новогодней франшизы "Елки" Тимура Бекмамбетова, пообещал подарить зрителям в новом году фильм про любовь "Love", поскольку именно любви и внутреннего покоя многим не хватает в последнее время. "Очень хочется быть спокойным, веселым, щедрым, здоровым и любимым человеком! Пусть любви станет больше", - сказал он.

Но не все готовы придавать особый смысл 31 декабря: так, народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, сыгравший в одной из самых новогодних мелодрам "Ирония судьбы, или С легким паром!", в беседе с агентством сообщил, что к Новому году относится совершенно спокойно, и этот вечер обычно проводит с выключенным телевизором.

Смотрит вся страна

Удержаться от искушения провести последние часы уходящего года вместе с любимыми героями из фильма Эльдара Рязанова могут не все: на 3-ю улицу Строителей с удовольствием "отправляются" и министр культуры РФ Ольга Любимова, и актриса Ирина Купченко, и режиссер Дмитрий Дьяченко, и участник "Квартета И" Ростислав Хаит. Собеседники ТАСС вспомнили также комедии Леонида Гайдая и рассказали о других любимых фильмах.

"Ирония судьбы, или С легким паром" у меня, конечно, всегда включена 31 декабря. Еще из любимых фильмов - "Старый Новый год", - сказала ТАСС Любимова.

Телевизор в Новый год работает и дома у актрисы Ирины Купченко. "Миллион раз уже видели и комедии Гайдая, и, на мой взгляд, самый новогодний фильм "Ирония судьбы". И каждый раз получаешь удовольствие. Вот идешь к новогоднему столу из кухни, глянешь на экран - а там какая-то из любимых комедий. Присядешь и смотришь с любого места до конца, потому что все по-человечески - и смешное, и грустное", - поделилась она.

По мнению Дмитрия Дьяченко, в новогоднем кино зрителей подкупает простота коллизий и искренность взаимоотношений: каждому близки переживания Жени Лукашина из "Иронии судьбы", его попытки найти свое счастье. "Новогодний комплект - это когда, с одной стороны, просто, с другой - интересно, бодро, - он редко встречается. <…> Конечно же, я смотрю "Иронию судьбы", "Бриллиантовую руку" - коллекцию добрых фильмов, которые смотрит вся страна. Иногда мне хочется чего-то оригинального, но уж больно хорошо "Кавказская пленница" ложится под мандарины, и тут ничего не сделаешь", - поделился режиссер.

Актер Ростислав Хаит, которого вместе с другими участниками "Квартета И" в праздники можно увидеть в новогодней комедии "Обратная связь" Алексея Нужного, рассказал, что для всей их компании самым праздничным фильмом остается "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова с Олегом Янковским в главной роли. "Новогоднее кино - это что-то изобретательное, с красивой музыкой и небанальными мыслями. Немножко грустное, светлое, но при этом обязательно остроумное", - отметил собеседник агентства.