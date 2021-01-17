Кондратьев сообщил, что снегопад на Кубани продлится еще сутки

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Сильный снегопад в Краснодаре, из-за которого приостановил работу аэропорт, продлится еще сутки. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Погода снова проверяет на прочность нашу систему ЖКХ и все оперативные службы края. Такого снегопада на Кубани не было давно. Он начался рано утром и, по прогнозам синоптиков, продлится еще сутки", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что, по докладам оперативного штаба, техника на дорогах продолжит работать в круглосуточном режиме, коммунальные аварии ликвидируют. Также губернатор посоветовал воздержаться сегодня от поездок на личном транспорте, так как это небезопасно.

Ситуация на дорогах

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону также сообщили, что в готовность приведена аэромобильная группировка в составе 100 человек личного состава и 17 единиц техники. Развернуты 204 пункта обогрева и питания Краснодарского края вместимостью более 20 тыс. человек и 16 мобильных пунктов обогрева от ГУ МЧС. Еще девять подвижных пунктов обогрева ГУ МЧС находятся в 30-минутной готовности.

"28 муниципальных образований Краснодарского края переведены в режим функционирования повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеоусловий", - добавили в пресс-службе, отметив, что на трассе М-4 "Дон" задействован мобильный комплекс информирования и оповещения населения.

Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил в своем Telegram-канале, что городские власти готовы разворачивать на трассе М-4 "Дон" пункты обогрева с горячим питанием, если "трасса встанет". "Проехал по городу сам - техника работает, однако предпринятых мер пока недостаточно. К тому же снегопад продолжается, поэтому будем усиливать работу. Подключаем все хозяйствующие субъекты, чтобы они расчищали снег непосредственно на своих прилегающих территориях", - отметил мэр.

В отделе пропаганды краевого ГИБДД добавили, что в настоящий момент ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге "Новороссийск - Керчь" (перевал Волчьи Ворота), на автодороге А146 в Абинском районе. Кроме того, перекрыт въезд в Краснодар грузовому транспорту. В поселках Горном и Верхнебаканском на стоянке большегрузных транспортных средств администрацией города Новороссийска и МЧС открыты пункты обогрева.

Последствия снегопада

Аэропорт Краснодара приостановил воздушное сообщение до вечера воскресенья из-за непогоды. "Задержано 15 рейсов. Отменены восемь рейсов на вылет", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Так, отменены вылеты авиакомпании "Азимут" в Симферополь, Астрахань, Санкт-Петербург и Минеральные Воды, "Аэрофлота" - в московское Шереметьево, "России" - в Санкт-Петербург и "Победы" - в московское Внуково и Санкт-Петербург.

В Анапе произошла авария на электросетях, из-за ветра и снегопада без электроснабжения остались около 500 частных домов.

В пятницу работа аэропорта также была нарушена из-за метеоусловий. В кубанском гидрометцентре ТАСС сообщали, что выпавший в Краснодарском крае в ночь на пятницу снег будет лежать в регионе в течение недели, синоптики прогнозировали заморозки и новые снегопады.