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Песков сообщил, что единой точки зрения по введению "паспортов вакцинации" пока нет

По словам представителя Кремля, этот вопрос обсуждается на уровне экспертов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Тема введения так называемых антиковидных паспортов для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, единой точки зрения по данному вопросу нет. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, обсуждение этой темы "осуществляется в рамках экспертной дискуссии". "Но пока нет единой точки зрения", - сказал представитель Кремля.

Он отрицательно ответил на вопрос, существует ли дедлайн для принятия решения по этому вопросу.

Ранее в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказала мнение, что "паспорта вакцинации" на данном этапе являются своевременным условием в вопросе противодействия пандемии. При этом омбудсмен обратила внимание на необходимость соблюдения прав граждан, для которых вакцинация неприемлема по состоянию здоровья, подчеркнув, что аппарат уполномоченного готов оперативно реагировать на возможные проблемы в этой сфере.

18 января в России стартовала массовая добровольная вакцинация от коронавируса. Как заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство РФ прорабатывает вопрос международного признания сертификатов о получении прививки от коронавируса. 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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