Шизофрения как фактор риска, Лановой в реанимации. Главное о коронавирусе за 28 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 3 793 810 случаев заражения, из них новых — 19 138. За сутки умерли 575 человек, за весь период — 71 651.
- Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с коронавирусом, переведен в реанимацию.
- Есть надежда, что люди смогут отказаться от масок уже в 2021 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.
- Человек после вакцинации может быть носителем коронавируса, поэтому привитым необходимо соблюдать определенные меры, чтобы не заразить других, заявил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
- Вводить в регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных, кроме сертификата, нецелесообразно. Это формирует у граждан мнение о принудительности вакцинации, что недопустимо, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Москва
- Всего зафиксировано 922 559 случаев заражения, из них новых — 2897. Госпитализированы 1063 человека.
- В МГТУ им. Баумана с 8 февраля возобновляются очные занятия.
- Пять стационаров, ранее отданных под коронавирус, возвращаются к своей обычной работе.
Мир
- Всего зафиксировано более 100,8 млн случаев заражения, умерли 2 174 129 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Анализ историй болезни пациентов с шизофренией, которые попадали в больницы Нью-Йорка с коронавирусом, показал, что они умирают от COVID-19 в 2,7 раза чаще остальных пациентов.
- Новый "британский" штамм коронавируса обнаружен в 33 странах Европы, "южноафриканский" вариант — в 16, сообщили в ВОЗ.