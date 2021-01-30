Президент Мексики сообщил о скором начале поставок в страну вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 30 января. /ТАСС/. Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Мексику могут начаться в конце следующей недели. Об этом сообщил в обнародованном в пятницу вечером видеообращении президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Я поговорил с президентом [Российской Федерации Владимиром] Путиным, он вел себя очень по-братски, он предложил отправить нам вакцину "Спутник", которую они производят, - сказал Лопес Обрадор. - Эти вакцины прибудут уже через несколько дней, я думаю, что поставки начнутся в конце следующей недели".

Ожидается, что препарат российского производства может получить окончательное одобрение для использования в Мексике в ближайшие дни, о чем заявил во вторник заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

В понедельник в ходе телефонных переговоров Лопес Обрадор поблагодарил российского коллегу за решение поставить в латиноамериканскую страну "Спутник V".

В Мексике 24 декабря началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. В настоящее время власти используют препарат производства компании Pfizer.