В Норвегии положительно оценили новые данные о вакцине "Спутник V"

ХЕЛЬСИНКИ, 3 февраля. /ТАСС/. Опубликованные в журнале The Lancet данные об эффективности российской вакцины против коронавируса "Спутник V" являются многообещающими. Об этом сообщил во вторник вечером Норвежскому телеграфному бюро медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии Стейнар Мадсен.

"Это то, чего мы ждали, - больше информации о результатах от вакцины "Спутник V". Это очень многообещающе", - прокомментировал он.

По его словам, для одобрения российской вакцины в ЕС Европейское агентство по лекарственным препаратам проверит все данные о "Спутнике V". "Если они заслуживают доверия, то одобрение может произойти очень быстро, в течение всего лишь месяца - двух", - сказал эксперт.

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. В частности, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.