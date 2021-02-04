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Пандемия COVID-19

Исследования "Эпиваккороны" среди пожилых. Главное о коронавирусе за 4 февраля

© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 917 918 случаев заражения, из них новых — 16 714. За сутки умер 521 человек, за весь период — 75 205.
  • Центр "Вектор" завершил клинические исследования "Эпиваккороны" среди пожилых людей. В этой группе "сильных нежелательных явлений не было".
  • В "Векторе" рассчитывают, что иммунитет после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года.
  • Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса, но пока остается в больнице.
  • Коронавирус поражает наиболее уязвимые места в организме человека, в том числе мозг. Как следствие, осложнением может стать повреждение зрения и слуха, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. 
  • Минкультуры разрешило творческим вузам вернуться к очным занятиям с 8 февраля.

Москва

  • Всего зафиксировано 937 450 случаев заражения, из них новых — 2095. Госпитализированы 908 человек.
  • Проводить массовые мероприятия в столице пока рано, также преждевременно отменять домашний режим для пожилых москвичей и людей из групп риска, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24". Основные ограничения могут снять к маю.

Мир

  • Всего зафиксировано более 104,3 млн случаев заражения, умер 2 268 681 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Число стран, где заразившихся более 1 млн, достигло 20.
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