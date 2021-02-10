Губернатор Токио намерена пропустить разговор с МОК из-за слов главы оргкомитета Игр

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ намерена бойкотировать телефонный разговор с участием руководства МОК и правительства Японии на фоне сексистских высказываний главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори. Об этом она заявила журналистам в среду.

"Это не станет позитивным сигналом. Я не намерена участвовать", - сказала она. Речь идет о телефонном разговоре с участием Коикэ, Мори, президента МОК Томаса Баха и министра по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото. По данным телеканала Fuji, беседа должна состояться 17 февраля. В этом формате стороны обсуждают подготовку к предстоящим Играм.

Генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като на регулярной пресс-конференции в Токио, в свою очередь, заявил, что не будет комментировать слова Коикэ, а проведение телефонного разговора пока не согласовано.

Мори на заседании оргкомитета заявил о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В частности, Мори обратил внимание на Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По словам бывшего главы правительства, заседания федерации стали длиться в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в ее составе.

Ранее Мори уже принес публичные извинения за свои слова. Несмотря на многочисленную критику, глава оргкомитета "Токио-2020" заявил, что не думает подавать в отставку. Организационный комитет Олимпиады в Токио намерен 12 февраля провести заседание руководства, на котором планируется обсудить высказывания Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.