Глава СПЧ считает установку памятника Невскому на Лубянке более компромиссным вариантом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что установка памятника Александру Невскому на Лубянской площади в Москве стала бы более компромиссным вариантом. Об этом он заявил ТАСС в пятницу.

Голосование по вопросу об установке монумента на Лубянской площади открылось в четверг на платформе "Активный гражданин". Жителям предложено ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить, - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

"Конечно, там тоже есть разные исторические споры по поводу Невского, тем не менее Невский не вызывает такого отторжения. Он канонизирован, фильм есть прекрасный Эйзенштейна", - сказал глава СПЧ, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. "Я [проголосовал] за Невского", - добавил он.

Глава СПЧ отметил, что инициатива вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку не добавляет "гармонии в наше общество". "Сразу, естественно, очень многие выступили против Дзержинского. В том числе многие члены СПЧ, понятно, с чем это связано. Другие сейчас начнут в пику говорить, давайте будем выносить тело Ленина из мавзолея. Зачем это все? У нас много других насущных, настоящих проблем", - добавил он.

Также Фадеев отметил, что есть претензии к процессу голосования. "Я здесь, когда был секретарем Общественной палаты, у нас был большой проект присвоения имен аэропортам России. Мне кажется, нам удалось более тщательно продумать процедуру голосования. Здесь нарекания есть, но теперь уже поздно, но надо голосовать, раз уж голосование объявлено", - заявил он.