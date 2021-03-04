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Пандемия COVID-19

ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

"Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков", - следует из сообщения.

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