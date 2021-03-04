В ВОЗ назвали хорошей новостью начало экспертизы вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует начало экспертизы российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в YouTube .

"Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин <...> Мы отчаянно нуждаемся в расширении нашего портфеля вакцин, поэтому я считаю это [начало экспертизы] очень долгожданным событием", - отметил он.

В четверг европейский медицинский регулятор сообщил, что запустил процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В ЕМА заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.