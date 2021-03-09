Регулятор ЕС заявил о беспристрастности при оценке российской вакцины от коронавируса

ГААГА, 9 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) будет проводить оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на основе обычных стандартов ЕС. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регулятора в ответ на просьбу прокомментировать слова председателя совета управляющих EMA Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей возможность экстренного одобрения в ЕС вакцины "Спутник V" с "русской рулеткой".

"EMA в настоящее время проводит оценку вакцины от коронавируса "Спутник V" в рамках последовательной экспертизы", - напомнили в агентстве. Данная оценка будет проводиться "по обычным европейским стандартам", а любые рекомендации "будут основываться на убедительности научных свидетельств безопасности, качества и эффективности вакцины и ни на чем больше", подчеркнул регулятор.

"ЕМА будет проводить оценку данных по мере их поступления с тем, чтобы сделать вывод о том, перевешивают ли преимущества вакцины риски от ее использования, - добавили в агентстве. - Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет получено достаточно доказательств для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения".

Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" в официальном аккаунте в Twitter потребовали извинений от председателя совета управляющих EMA за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с "русской рулеткой". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее высказывания некорректными и обратил внимание на то, что препарат является популярным и востребованным во многих странах.

EMA сообщило 4 марта о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Отдельные государства ЕС уже одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в издании "Ланцет" - одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира.