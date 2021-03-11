Прощание с Людмилой Лядовой пройдет в Новодевичьем монастыре

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором, пианистом и певицей Людмилой Лядовой пройдет 13 марта в Новодевичьем монастыре, вопрос с местом похорон решается. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель Лядовой Виталий Мирошников.

"Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в доме композиторов на большой сцене идет ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь", - сказал Мирошников.

По его словам, родственники и друзья артистки обратились в столичную мэрию за разрешением похоронить ее на Новодевичьем кладбище. "Это было желание Людмилы Алексеевны", - уточнил представитель.

Лядова умерла 10 марта в возрасте 95 лет. У артистки был диагностирован коронавирус. Ранее Мирошников сообщал, что прощание пройдет в Московском доме композиторов.