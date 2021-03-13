Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-26

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщила пресс-служба первого главы казахстанского государства в субботу.

Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

"С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям", - говорится в телеграмме Назарбаева, которую цитирует пресс-служба.

Военный самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел в субботу крушение в районе аэропорта Алма-Аты. В результате происшествия четыре человека погибли, двое пострадали.