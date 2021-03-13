{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Ан-26 в Казахстане

Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-26

Первый президент Казахстана также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к семьям

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщила пресс-служба первого главы казахстанского государства в субботу.

На эту тему
Что известно о крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты

"С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям", - говорится в телеграмме Назарбаева, которую цитирует пресс-служба.

Военный самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел в субботу крушение в районе аэропорта Алма-Аты. В результате происшествия четыре человека погибли, двое пострадали.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичКрушение Ан-26 в Казахстане
Пандемия COVID-19
Готовы ли россияне вакцинироваться ради путешествий? Главное о коронавирусе за 13 марта
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью