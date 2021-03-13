Готовы ли россияне вакцинироваться ради путешествий? Главное о коронавирусе за 13 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 380 525 случаев заражения, из них новых — 9 908. За сутки умерли 475 человек, за весь период — 91 695.
- Почти четверть российских путешественников готова сделать прививку от коронавируса, чтобы свободно летать за рубеж.
- Массовые мероприятия в Карелии теперь могут проводиться с участием до 50 человек, а в Хабаровском крае — до 100.
Москва
- Всего зафиксировано 998 489 случаев заражения, из них новых — 1 600 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 119,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия требуют организовать распределение вакцин между странами Евросоюза пропорционально численности населения.
- На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса. В Минздраве отметили, что пока новый штамм "не определен как вариант, вызывающий озабоченность".
- Бразилия опередила Индию по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, снова заняв второе после США место в мире по этому показателю.
- Власти Великобритании могут завершить процесс вакцинации населения страны от коронавируса почти на два месяца раньше намеченного срока.
- В Иордании шесть пациентов с COVID-19 погибли из-за отключения кислорода в больнице. Министр здравоохранения королевства Назир Обейдат сообщил, что уже подал прошение об отставке.
- Германия намерена расширять мощности для производства зарубежных вакцин от коронавируса на своей территории, чтобы уже со следующего года не зависеть от импорта.