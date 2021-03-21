Медики оценили состояние эвакуированных из-за пожара в шахте под Белгородом

ТАСС, 21 марта. Медики обследовали шахтеров, эвакуированных из рудника в поселке Яковлево Белгородской области, где утром в воскресенье произошло возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна. Угрозы их жизни и здоровью нет, сообщил начальник департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.

"По состоянию на 14:00 все сотрудники, находившиеся в момент возгорания под землей, эвакуированы и осмотрены. Жалоб на состояние здоровья ни у кого нет. От госпитализации или иной медицинской помощи все отказались", - приводит пресс-служба областного правительства слова Иконникова.

Утром в воскресенье в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области, который принадлежит Яковлевскому горно-обогатительному комбинату, загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В целях обеспечения безопасности из шахты эвакуировали 277 человек, пострадавших нет, возгорание находится в стадии ликвидации. Работа рудника временно приостановлена.