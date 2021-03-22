Мурашко заявил, что в медорганизации до конца мая поступит более 36,5 млн доз "Спутника V"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 6,5 млн доз вакцины "Спутник V" поступит в медицинские организации до конца марта, в апреле-мае - еще 30 млн. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцины против COVID-19.

"До конца месяца в медицинские организации поступит более 6,5 доз вакцины "Спутник V", а на апрель и май мы планируем, что поступит еще в общей сложности 30 млн доз вакцины", - сказал он.

По словам Мурашко, первые партии вакцины "Спутник V", которые можно хранить в незамороженном виде, начали поступать в медицинские организации.

"Первые серии препарата "Спутник V" при температуре хранения +2-8°C <...> - это более удобная логистическая цепочка - уже поступили в медицинские организации. Это большой шаг, в том числе для улучшения условий хранения и более удобного использования", - сказал он.

Мурашко сообщил, что в России работают около 4,5 тыс. стационарных и более 1 тыс. мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

"Сегодня на территории Российской Федерации развернуто 4,5 тыс. стационарных пунктов по вакцинации, и мы расширяем это число, и более 1 тыс. мобильных прививочных пунктов", - сказал Мурашко.

Доля пожилых людей в РФ среди вакцинированных от коронавируса составляет 46%, заявил Мурашко.

"Приоритетными [для вакцинации], конечно, являются лица старше 60 лет, поскольку у них наиболее тяжело протекает заболевание. Сегодня среди вакцинированных их 46%", - сказал он.

По словам Мурашко, для вакцинации лиц старшего возраста активно привлекаются мобильные бригады, проводятся выезды непосредственно в учреждения социального обслуживания.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона". В начале марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью ТАСС сообщала, что в среднем по стране граждане 60+ составляют 50% из числа привитых от коронавируса.