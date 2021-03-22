Прививка Путина и вакцина в каплях. Что обсуждали на совещании по вакцинации у президента

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 6,3 млн человек, 4,3 млн из них завершили курс вакцинации, сообщил Путин. Это около 6% от плана, озвученного ранее властями - привить 60% взрослого населения страны.

ТАСС собрал главное из того, что прозвучало на мероприятии.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в отличие от некоторых своих зарубежных коллег, российский лидер не планирует прививаться публично. Какая именно из трех российских вакцин будет использована, он не уточнил.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует привиться от коронавируса во вторник, 23 марта. Об этом он сам сообщил в понедельник на совещании по вопросам вакцинации.

Власти планируют добиться появления коллективного иммунитета в России в июле или августе 2021 года, но не исключают, что это произойдет раньше, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

У России есть все необходимое, чтобы произвести необходимый объем вакцин. Только к концу первого полугодия в стране выпустят достаточно препарата "Спутник V", чтобы привить 80 млн человек, уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, будет выпущено 5,5 млн комплектов вакцины "Эпиваккорона" и почти 0,8 млн комплектов препарата "Ковивак".

До конца марта российские регионы получат 6,5 млн доз "Спутника V" - самой распространенной из отечественных вакцин, а к лету - еще около 30 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что медицинские организации уже получили первые партии "Спутника V", которые не требуют для хранения специальных морозильников.

Президент отметил, что процесс вакцинации должен быть "максимально доступным и удобным" для россиян, особенно пожилых.

Зарубежный интерес

Все больше стран по всему миру проявляют интерес к "Спутнику V", несмотря на "умышленную дискредитацию <...>, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы", подчеркнул Путин.

Говоря о заявлениях относительно российской вакцины со стороны официальных лиц Евросоюза, президент отметил, что "возникает вопрос, чьи интересы защищают и представляют такие люди: интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран". Москва никому свой препарат не навязывает, подчеркнул он.

Российская вакцина разрешена к применению уже в 55 странах - в понедельник стало известно, что ее одобрили власти Маврикия.

Расширяются и возможности по производству, в частности в понедельник Россия договорилась о производстве в Индии вакцины на 100 млн человек, а всего с иностранными производителями заключены соглашения на ежегодный выпуск препарата на 700 млн человек.

При этом Россия договорилась с производителями в десяти странах о передаче технологий выпуска вакцины, уточнил Мантуров.

"Спутник Лайт" и капли в нос

Клинические испытания вакцины "Спутник Лайт", представляющей собой "облегченный" вариант "Спутника V", завершены, сообщил Мурашко. По его словам, необходимые для регистрации документы уже подготовлены. В гражданский оборот новая вакцина может поступить в апреле или мае, рассчитывает председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

После регистрации препарата начнутся исследования возможности его применения среди детей, уточнил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом "Спутник V" и еще одну российскую вакцину - "Эпиваккорону" от центра "Вектор" - вскоре начнут выпускать в новой форме - в виде капель для носа. Клинические испытания "Спутника V" в каплях, по словам Гинцбурга, уже начинаются, эта форма будет предназначена в первую очередь для детей до трех-четырех лет.