Песков заявил, что вакцинация Путина от COVID-19 станет примером для россиян

"Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

Он констатировал, что в стране многие с подозрением относятся к вакцинной профилактике. "Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал иммунизацию единственным способом победить COVID-19. "Нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова. Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины", - подчеркнул он. "И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Как и всем странам мира, нам это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения - это единственный путь", - считает Песков.

23 марта Путин сделал первую прививку от коронавируса одним из отечественных препаратов.

Сейчас в России прошли регистрацию три вакцины от коронавируса. Первым в России и в мире был зарегистрирован препарат "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав зарегистрировал "Ковивак", созданный Центром им. М. П. Чумакова РАН.