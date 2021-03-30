{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Медицинская ассоциация Австрии советует правительству закупить "Спутник V"

По словам председателя Австрийской врачебной палаты Томаса Секереша, международный опыт показал, что российский препарат безопасен и эффективен

ВЕНА, 30 марта. /ТАСС/. Австрийские медики считают российскую вакцину "Спутник V" безопасной и эффективной, поэтому советуют австрийскому правительству закупить этот препарат у России для вакцинации населения в Австрии. Об этом заявил во вторник председатель Австрийской врачебной палаты Томас Секереш.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Очень приятно, что многочисленные призывы Австрийской врачебной палаты закупить дополнительную вакцину против COVID-19 принесли плоды", - отметил Секереш, комментируя заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца о переговорах между Австрией и Россией о намерении закупить 1 млн доз "Спутник V".

Секереш назвал правильным решением намерение Австрии закупить российскую вакцину, потому что дополнительная вакцина поможет вскоре побороть пандемию. "Я хотел бы лично поздравить канцлера Курца с промежуточным результатом переговоров и советую закупку", - сказано в распространенном заявлении Секереша.

"Благодаря несложным условиям хранения вакцина "Спутник V" также была бы идеальной для использования в частной практике, где огромное желание врачей привиться могло бы способствовать тому, что Австрия сможет добиться больших успехов в вакцинации населения за короткий период времени", - пояснил он.

По его словам, международный опыт показал, что вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна. "Миллионы доз этой вакцины уже привиты без каких-либо серьезных побочных эффектов", - подчеркнул Секереш. Он добавил, что эффективность более 91% и стопроцентная защита от тяжелого течения заболевания COVID-19 были доказаны при клиническом исследовании среди почти 20 тыс. человек, данные о котором были опубликованы в журнале The Lancet.

Как сообщило во вторник Ведомство федерального канцлера Австрии, Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, и поставки могут быть реализованы в трех траншах - в апреле, мае и июне 2021 года. Согласно заявлению канцлера Себастьяна Курца, Австрия с февраля ведет хороший диалог с Россией, и если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, это позволит раньше вернуться к нормальной жизни, спасти много жизней и рабочих мест. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате Минздравов двух стран.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Гутерриш: доставка вакцин в Сирию через механизм COVAX начнется в ближайшие недели
Генсек ООН отметил, что в Минздрав Сирии направят 1 млн доз
Читать полностью