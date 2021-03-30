Медицинская ассоциация Австрии советует правительству закупить "Спутник V"

ВЕНА, 30 марта. /ТАСС/. Австрийские медики считают российскую вакцину "Спутник V" безопасной и эффективной, поэтому советуют австрийскому правительству закупить этот препарат у России для вакцинации населения в Австрии. Об этом заявил во вторник председатель Австрийской врачебной палаты Томас Секереш.

"Очень приятно, что многочисленные призывы Австрийской врачебной палаты закупить дополнительную вакцину против COVID-19 принесли плоды", - отметил Секереш, комментируя заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца о переговорах между Австрией и Россией о намерении закупить 1 млн доз "Спутник V".

Секереш назвал правильным решением намерение Австрии закупить российскую вакцину, потому что дополнительная вакцина поможет вскоре побороть пандемию. "Я хотел бы лично поздравить канцлера Курца с промежуточным результатом переговоров и советую закупку", - сказано в распространенном заявлении Секереша.

"Благодаря несложным условиям хранения вакцина "Спутник V" также была бы идеальной для использования в частной практике, где огромное желание врачей привиться могло бы способствовать тому, что Австрия сможет добиться больших успехов в вакцинации населения за короткий период времени", - пояснил он.

По его словам, международный опыт показал, что вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна. "Миллионы доз этой вакцины уже привиты без каких-либо серьезных побочных эффектов", - подчеркнул Секереш. Он добавил, что эффективность более 91% и стопроцентная защита от тяжелого течения заболевания COVID-19 были доказаны при клиническом исследовании среди почти 20 тыс. человек, данные о котором были опубликованы в журнале The Lancet.

Как сообщило во вторник Ведомство федерального канцлера Австрии, Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, и поставки могут быть реализованы в трех траншах - в апреле, мае и июне 2021 года. Согласно заявлению канцлера Себастьяна Курца, Австрия с февраля ведет хороший диалог с Россией, и если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, это позволит раньше вернуться к нормальной жизни, спасти много жизней и рабочих мест. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате Минздравов двух стран.