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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Семья погибшего при тушении Невской мануфактуры пожарного получит 1 млн рублей от города

Пострадавшим пожарным выплатят от 300 до 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился выделить из резервного фонда городского правительства средства на материальную помощь пожарным, пострадавшим при тушении огня на Невской мануфактуре. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, семье погибшего Ильи Белецкого выделят 1 млн рублей.

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Что известно о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении пожара здания АО "Невской мануфактуры". Члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого получат 1 млн рублей. Двое пострадавших пожарных - Борис Старковский и Антон Соколов - получат материальную помощь по 500 тыс. рублей каждый, Артем Нестеров - в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества пожарных, пострадавших при тушении пожара на Невской мануфактуре. Илья Белецкий награжден посмертно.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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